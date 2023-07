Elettra Lamborghini dimagrita: "Ho perso sette chili". E mostra il fisico

Si diverte a giocare col suo corpo, Elettra Lamborghini. Provocante e divertente, la cantante mostra oggi una fisicità rinnovata su Instagram, spiegando di aver perso diversi chili: "Saranno i miei -7 kg persi ma sembro alta… che culo! Tranquilli, non lo sono", ironizza mostrandosi mentre indossa un sexy costume nero in pizzo. Oltre 300mila like, in linea con i numeri raggiunti solitamente dai post della cantante, che anche quest'anno è in cima alle classifiche col brano "Mani in alto".

A godere di tanta bellezza è il marito Afrojack, il dj originario dei Paesi Bassi e sposato alla fine del 2020 sul lago di Como dopo alcuni anni di relazione. Seducente come sempre, Elettra mette in bella vista l'iconico tatuaggio leopardato che le segna la coscia, oltre ai due piercing che le impreziosiscono le spalle, all'altezza del collo. "Pazzesca", scrive l'attivista Lgbtqi+ Elenoire Ferruzzi. "La dieta del gelato", scherza invece Marco Ferreri, in arte Iconize, sottolineando quanto l'amica sia in realtà di bocca buona.