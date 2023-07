Elettra Lamborghini furiosa con un hater: "Vieni a controllare le mie chia**e! Ti aspetto"

Elettra Lamborghini non le manda certo a dire: quando un dottore chirurgo insinua che il suo lato B sia stato trattato con protesi, la cantante non rimane certo in silenzio, ma anzi risponde a tono al suo hater. Il tutto accade sui social, in particolare su Instagram, dove la giovane racconta ai suoi follower quanto accaduto dopo aver postato online un video che la immortalava mentre ballava durante una serata movimentata.

L'invito provocatorio

La cantante di "Pistolero" è furiosa e sfoga la sua rabbia aprendosi con i suoi numerosi ammiratori, ribadendo inoltre di non aver mai nascosto nulla delle sue forme. Dopo aver svelato che si tratta di "un dottore" di cui non vuole rivelare il nome "perché di solito questa gente si vuole fare pubblicità", inizia il racconto: "Io ho messo un video di me che ballo mezza nuda e mi si vedono le chia**e. Facevo un po' la pazza. E questo dice: 'Come vedete, queste sono protesi'. Ma quali protesi? Brutto, ignorante e cafone! Un dottore saprebbe riconoscere delle protesi, puoi ispezionarmi il lato B quando vuoi! Devo essere proprio stupida per non rendermi conto che si vedono le mie chia**e che ballano. [...] Se vai nel mio video di "Pem Pem" o in quello di "Mala" si vede anche in 4D, 5D... Mi puoi vedere anche il b**o del c**o quasi. Non mi sembra di avere mai nascosto niente. Se tu sei dottore io sono astronauta. Ti invito: vienimele a toccare, puoi toccare quello che vuoi perché tanto è tutto muscolo e ciccia. Puoi prendere anche il tuo arnese per controllare, tanto per mettere una protesi ci vorrebbe uno squarcio grosso così e che io non ho. Quindi tranquillo, te lo faccio toccare senza problemi".

Così chiude l'intervento Elettra Lamborghini, aggiungendo in seguito un ultimo commento sulla questione tramite una Storia Instagram in cui si mostra in versione Sirenetta per dare un maggiore spessore alla provocazione: "Grande dottore, se mi vuole ispezionare anche questo gran ca**o la aspetto quando vuole!". Non è un caso che nell'immagine del post ci sia in primo piano il suo fondoschiena.