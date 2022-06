 Elettra Lamborghini: la nuova moda è la "gonna-tanga"

Amante della provocazione, Elettra Lamborghini dà nuovamente sfoggio della sua sensualità con un capo d'abbigliamento insolito ma che siamo certi diventerà moda: la gonna-tanga. A sfoggiarlo è stata la cantante durante il Tim Summer Hits di Roma, a cui l'ereditiera ha partecipato insieme ai colleghi Rocco Hunt e lola Indigo per la promozione della hit estiva Caramelo.

Oltre duecentomila like, innumerevoli le fiamme in calce al post in cui Elettra dà sfoggio del suo outfit. Ignoto al momento il brand, di certo c'è il modello particolarissimo dell'abito: sopra un top a maniche lunghe, sotto una gonna che fa tutt'uno col tanga e lascia scoperta l'anca tatuata. Ad indossare un vestito simile è anche la collega Iola. Ma non solo.

A dimostrare che il tanga in vista è un must dell'estate, è stata anche Elodie, che ne ha dato sfoggio nelle settimane scorse, quando ha dato il via al ritorno del tanga a coda di balena.

Look sempre più sexy la fanno da padrone in quest'estate 2022. Lo raccontano anche i pantaloni vedo-non-vedo di Chiara Ferragni, che hanno ottenuto centinaia di migliaia di like, oltre alla maglietta con capezzoli disegnati sfoggiata dalla stessa influencer in queste weekend.