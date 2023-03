Elettra Lamborghini e la gravidanza "scampata": il video virale

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più seguiti e apprezzati sui social e anche in tv. Figlia di Tonino Lamborghini, erede della famiglia Lamborghini, si è fatta conoscere per la sua simpatia, schiettezza e anche per il suo essere sopra le righe. Nel 2020 si è sposata con il produttore discografico Afrojack, ma al momento i due non stanno pensando a mettere su famiglia.

Entrambi sono focalizzati sulla carriera e vogliono trascorrere qualche altro anno solo loro due, ma il progetto di mettere su famiglia c'è come ha dichiarato la stessa Lamborghini lo scorso anno: "Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani".

E parlando di maternità è diventato virale su TikTok un video in cui Elettra esulta perché le è venuto il ciclo. Lamborghini si trovava in bagno e quando ne esce annuncia felice l'arrivo delle mestruazioni intonando un canto di chiesa. Sono oltre 3 milioni le visualizzazioni e altrettanti i commenti, spesso di giovani ragazze, che condividono l'entusiasmo della cantante di Pistolero.

Se non vedi il video clicca qui