Elettra Lamborghini, anniversario di nozze alle Maldive. La foto in bikini

Esattamente un anno fa Elettra Lamborghini sposava l'amato Afrojack, sul lago di Como. Una cerimonia da mille e una notte che la cantante ha voluto ricordare sui social, pubblicando una dolce immagine in bianco e nero di quel giorno, abbracciata al dj.

Una nuova Luna di Miele

"Buon 1° Anniversario Babbyy", ha scritto Elettra. "Sono così orgogliosa dell'uomo che sei diventato, sei il cuore più grande del mondo. 3 anni di amore, rispetto e tanto divertimento. Sono entusiasta per il futuro, ti amo". Nelle stesse ore Lamborghini e Afrojack sono volati alle Maldive per celebrare il primo anniversario di nozze. "Non posso lamentarmi", ha scritto Elettra sui social, pubblicando una foto che la vede in bikini, sorridente, da una splendida spiaggia tropicale. "Bellaaaa", ha risposto tra i commenti il 34enne dj olandese, aggiungendo tre enormi cuori rossi.

Nessuna gravidanza

Una seconda luna di miele per i due piccioncini, a pochi mesi dai rumor che ipotizzavano una prima gravidanza per la 27enne nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda. Eventuale maternità oggi chiaramente smentita dal piattissimo ventre orgogliosamente esibito.