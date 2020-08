Paura per Elettra Lamborghini: "Affiancata da un uomo a mezzanotte"

Una passeggiata per scariare lo stress dei preparativi delle prossime nozze con Afrojack... con disavventura. Non solo la pioggia in arrivo, ma anche un episodio che l'ha infastidita non poco. Questo è quanto raccontato ieri notte su Instagram da Elettra Lamborghini, che ha spiegato ai follower perché ha rifiutato un selfie insieme ad un fan, "che poteva essere un gran porco".

Paura per Elettra, ecco cos'è successo

Il racconto avviene tra le Instagram Stories. Elettra si inquadra in strada, al buio, vicino casa. "Stavo camminando, è ormai mezzanotte, si affianca uno dal nulla, si ferma e mi chiede di fare una foto. Io, forse maleducata o forse no, lo guardo male e gli dico 'no secco', perché avevo paura fosse una brutta persona, un gran porco".

"Cioè - prosegue la cantante, nipote di Tonino Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica - ma è normale? E' mezzanotte, lo vedi che è buio, sto camminando e mi sto facendo gli affari miei. Mai dare confidenza se sei senza bodyguard, con o senza mascherina sono terrorizzata".

Dietro la scelta di non concedere foto, non c'è infatti solo il timore che potesse trattarsi di un malintenzionato, ma anche il desiderio di mantenere precauzioni contro il contagio da coronavirus.

Il matrimonio con Afrojack

Solo un grande spavento dunque per la bella ereditiera. Tutto è bene quel che finisce bene. Intanto proseguono i lavori in corso per il matrimonio in programma il prossimo 6 settembre. Ultimo capitolo del work in progress è stata la scelta delle fedi in via Montenapoleone a Milano, mentre risale a giugno la prova dell'abito. Wedding planner dell'evento è il prestigioso Enzo Miccio, tra i più famosi d'Italia.

La proposta di nozze è arrivata invece lo scorso dicembre, proprio nel pieno del Natale. Il fortunato è Nick Van de Wall, in arte Afrojack, disk jockey, produttore discografico e remixer olandese, che nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.