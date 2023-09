Elettra Lamborghini scrive ai suoi fan: "Se non vi rispondo è perché devo limitare l'uso del telefono"

Ultime tre date e poi l'Elettraton Tour di Elettra Lamborghini sarà finito. Un'estate colma di impegni per la cantante ed ereditiera che per affrontare al meglio questo tour si è allenata per mesi, ha anche iniziato una dieta che le ha sì fatto perdere dei chili - anche perché come lei stessa ha raccontato ha seguito allenamenti ferrei ogni giorni - ma le ha permesso anche si sentirsi di nuovo in forze. Sul palco balla con i ballerini, canta e poi non dice mai di no ai momenti con i suoi fan.

Per colpa del caldo la scorsa settimana è svenuta, qualche giorno prima aveva avuto un problema muscolare al collo e infine la tendinite. A parlare del suo ultimo problema fisico è stata proprio Lamborghini con una storia Instagram nella quale ha inquadrato il suo braccio destro completamente cosparso di gel antidolorifico: "Amici buongiollo, ho la tendinite ad entrambe le braccia se non rispondo al cell (cosa che già non faccio) è perché sto limitando l'uso del telefono".

Ma nonostante il dolore la cantante ha preso un aereo per recarsi in Sardegna, a Campanedda, per l'ultimo concerto del tour.