Le avances di Elettra Lamborghini alla concorrente del Grande Fratello Vip

Elettra Lamborghini mette gli occhi su Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, la giovane concorrente del Grande Fratello Vip salita alla ribalta per la (finta) storia con Gabriel Garko. Le avances della cantante - felicemente sposata con il dj Afrojack - nei confronti della attrice siciliana sono arrivate grazie ad alcune Instagram Stories pubblicate ieri sera. Tutto, ovviamente, sembra essere all'insegna dell'ironia, dal momento che Elettra è innamoratissima del marito.

Elettra Lamborghini e Rosalinda Cannavò

"Sì, è vero che continuo ad essere attratta dalle donne - ha confessato Lamborghini, che si è sempre detta bisessuale - Rosalinda ad esempio me la farei. Se shippo le Rosmello? No raga io shippo le Rosghini".

E pensare che Elettra è stata ad un passo dall'entrare nella Casa del Gf Vip, quest'anno: si parlò infatti di una sua possibile partecipazione al reality in occasione della puntata di Capodanno, quando pareva dovesse esibirsi insieme ad altri colleghi; non solo: la sorella Ginevra Lamborghini è stata a lungo al vaglio di Alfonso Signorini per essere reclutata tra i concorrenti, per poi essere lasciata fuori dalla Porta Rossa per presunte "richieste folli" avanzate agli autori.

Il matrimonio con Afrojack e la bisessualità

Elettra, intanto, si gode il suo amore per Nick Van de Wall, in arte Afrojack, disk jockey, produttore discografico e remixer olandese, a cui ha detto sì lo scorso 27 settembre, nella incantevole cornice di Villa Balbiano a Como, dopo un paio di anni d'amore. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamburghini che fondò la nota casa automobilistica, la cantante si è sempre detta bisessuale (tanto da lasciarsi andare a baci saffici a favore di telecamera in passato): "Sono bisessuale conclamata - dichirò in passato - Diciamo che mi piacciono i biondi e le bionde (...) Ho avuto pochissimi ex e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!".