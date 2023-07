Elettra Lamborghini ricorda quando si ustionò i glutei: "Sfregio nazionale", le foto

Elettra Lamborghini è tornata a parlare dei suoi tatuaggi. Negli ultimi mesi la cantante ha spesso raccontato del percorso che sta facendo per rimuoverli perché non le piacciono più e non la rappresentano più. Un cammino non proprio semplice e spesso non sembrerebbe neanche fruttare i desideri tanto agognati come mostrano le sue ultime storie Instagram.

Sul social Lamborghini infatti ha mostrato quelli sta cercando di rimuovere sul polso sinistro: "Fa ancora più ca*are di prima, continuerò fino a che non sbiadirà, ma penso sia proprio la mia pelle che non reagisce al laser, ad alcuni sono andati via a me no". Elettra poi nel video successivo chiede ai suoi follower se conoscono un dermatologo specializzato nel mandare via le macchie delle cicatrici e quindi anche quelle lasciate dal laser per rimuovere i tatuaggi. E parlando di macchie e cicatrici la cantante non può non menzionare le cicatrici che ha sui glutei. Come se le è procurate? Sedendosi per sbaglio sopra la piastra accesa.

"Verso fine agosto dell'anno scorso mi sono seduta sulla piastra ardente con le mie chiappone e mi ricordo che avevo le croste... Mamma mia... Ho tre segni e ci ho preso il sole sopra e anche quelle sono macchie che dovrò tirare via perché ho queste tre linee di piastra nelle chiappe", per far comprendere meglio di cosa parla ha poi condiviso il video che aveva girato un anno fa e in cui si vedono benissimo le strisce lasciate dalla piastra. In sottofondo si sentono le parole "raga, sfregio nazionale" e poi spiega "Qui mi ero ustionata tipo due giorni prima e dire che ci sono stata dietro con la cremina ma col sole mi sono macchiata".