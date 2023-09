Elettra Lamborghini: "I social ci hanno trasformato in una massa di pecoroni"

"I social ci hanno trasformato in una massa di pecoroni". È così che Elettra Lamborghini esprime, senza peli sulla lingua, la sua opinione sui social media. Lei stessa li usa, ed è seguitissima sul web, ma prendere per vero tutto ciò che viene mostrato su Instagram o TikTok, per Elettra è un errore oltre che qualcosa di molto pericoloso. In un'intervista sul Corriere della Sera, la cantante e conduttrice, che si porta dietro un cognome importante, Lamborghini, che però non l'ha mai schiacciata, ha parlato del suo matrimonio con Afrojack, della sua carriera di cantante, del twerking ma anche di ciò che la fa arrabbiare più di ogni altra cosa, cioè i social.

"I social mi vanno sempre meno a genio. Siamo diventati una massa di pecoroni", dice Elettra per ci tiene a specificare che sta limitando sempre di più l'uso dei social e che l'anniversario di matrimonio con Afrojack, il prossimo 26 settembre, lo passerà in un centro detox dalla tecnologia, senza telefono.

Inoltre, Elettra, amata per la sua simpatia e schiettezza dal pubblico, distingue molto bene l'immagine che dà di sé in tv e sui social da chi è davvero e se tutti la considerano un'icona sexy per i suoi scatti con vestiti attillati e sguardo seducente, lei ammette: "Io di sexy non ho proprio niente. Cucino, taglio i cespugli in ciabatte".

E gli haters? Beh, di quelli per fortuna Elettra non ne ha molti ma quando c'è di mezzo qualche polemica social, la cantante di Pistolero sostiene di rimanerci molto male.

"Certo che il mondo sarebbe più bello se ognuno si facesse i cavoli suoi - dice Elettra Lamborghini-. Sono sensibile, ci resto male. Prima magari pubblico una storia “cazzuta”, poi la notte ci ripenso e mi sento giù. Fortuna che i miei hater non sono tanti».