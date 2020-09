Elettra Lamborghini, frecciata alla sorella dopo le nozze: "Eravamo pochi ma buoni"

Fresca di fiori d'arancio, Elettra Lamborghini continua a lasciare avvolta nel mistero l'assenza della sorella Ginevra alle sue nozze con Afrojack, celebrate sabato scorso a Como. Non una parola, ma una frecciatina (un'altra) sì: "Eravamo in pochi ma buoni" ha detto al settimanale Chi.

Nessun rimpianto assicura la cantante-ereditiera: "Era il mio matrimonio e c'erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c'era, ha fatto parte della mia vita. Come Giusy Ferreri con la quale abbiamo cantato la nostra hit 'La Isla', è stato bellissimo. Bello tutto e tutti". Con lei i genitori, suo fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia, ma di Ginevra neanche l'ombra. "Avrei voluto esserci anche io" ha scritto sui social, ma a quanto pare non le è nemmeno arrivato l'invito.

Tensioni tra sorelle? Evidentemente qualcosa di grosso per non essere messo da parte in un giorno così importante. La Lamborghini non ama parlarne, soprattutto adesso che vuole godersi l'inizio di questa nuova vita: "Nick è l'uomo della mia vita- Noi siamo già una famiglia e col tempo penseremo ad allargarla - ha fatto sapere - Non adesso. Ora si riparte come sempre insieme, ma da marito e moglie. E poi l'emozione di un matrimonio non è paragonabile a nulla, a niente al mondo. Credevo che i concerti fossero il massimo di adrenalina nella vita e invece, il matrimonio è tutt'altro".