Altro che bisticci, "Elettra Lamborghini e la sorella hanno litigato per un motivo gravissimo"

Che qualcosa non andasse bene lo si era già capito quando, al matrimonio di Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra non si era presentata ( forse non era proprio stata invitata). Un rapporto complicato che trova spazio anche nella mancata comunicazione della ragazza alla famiglia a proposito del prossimo ingresso al Gf Vip. Ginevra, infatti, aspirante cantante, non avrebbe avvertito alcun componente familiare dell'esperienza che si accinge ad intraprendere.

A far luce sulla maretta in casa Lamborghini ci pensa oggi il settimanale Chi, che prova ad indagare i motivi che hanno portato le due sorelle alla rottura. "La Lamborghini jr. - si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini - ha nascosto il suo ingresso nella casa a tutta la sua famiglia. Lo ha fatto fino all’ingresso nel reality, mentendo anche alle sorelle e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica. La stessa Elettra, più celebre di Ginevra, era convinta che si trattasse di una fake news. Di certo in casa Lamborghini c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi".

Chi è Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra

Classe 1992 e di professione operativa nel team creativo dell'azienda di famiglia con il sogno di sfondare nella musica, Ginevra ha così parlato in passato della maretta con Elettra: "Come in tutte le famiglie si bisticcia. Direi che è normale, anche da piccoline lo facevamo. Però io le voglio molto bene, le auguro il meglio per la vita e la carriera. Lei è così brava in quello che fa e spero di poter fare altrettanto".