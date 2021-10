Elettra Lamborghini stronca l'Expo di Dubai e il Padiglione Italia: "Delusione totale"

Archiviato l'anniversario di nozze con viaggio alle Maldive, Elettra Lamborghini è volata a Dubai per visitare l'Expo 2020, rinviato al 2021 causa Covid-19. Un'esperienza poco esaltante per la cantante, che ha stroncato l'edizione degli Emirati Arabi Uniti su Instagram Stories.

L'attacco di Elettra

"Expo gran delusione", ha tuonato Elettra. "Molto grande, molto bello, della bella architettura tutta nuova. Però poi ci sono questi robot in giro che non servono a niente, che non interagiscono. Padiglioni piccolissimi, con solo dei giochi di luce. Una delusione il padiglione del Brasile. Una piazza con dell'acqua, non ho parole. Dal padiglione dell'Italia mi aspettavo di vedere tutte le cose meravigliose che abbiamo, foto di Sardegna, Capri. C'era giusto forse solo Positano. E una sala con dei mosaici. Basta. Poi c'era l'acqua schiumata in una fontana. Se questa è l'Italia andiamo bene".

Primo figlio in arrivo?

Da un anno sposa di Afrojack, Elettra è stata pizzicata in un negozio d'abbigliamento per bambini, ridando fiato ai rumor di una prima gravidanza, ad oggi mai confermata dalla diretta interessata. Se n'era parlato anche a luglio, con i bikini social dell'ereditiera a smontare qualsiasi ipotesi di maternità.

2030 a Roma?

L'Expo 2020 di Dubai, va ricordato, ha come tema "Connettere le menti, creare il futuro". Nel 2015 l'Expo di Milano era invece tutto orientato al nutrimento del pianeta, con l'alimentazione al primo posto. Nel 2025 l'Expo sarà a ?saka, in Giappone, mentre nel 2030 potrebbe tornare in Italia dopo la candidatura di Roma ufficializzata dal Governo Draghi.