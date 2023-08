Elettra Lamborghini sviene dopo il concerto: le immagini dietro le quinte

Nel pieno del tour estivo che la vede protagonista di eventi sold out in tutta Italia, Elettra Lamborghini si è trovata a fronteggiare un piccolo malore raccontato ai follower con la simpatia che la contraddistingue. L'imprevisto si è verificato nella serata di Mazara del Vallo, in Sicilia, subito dopo la sua esibizione, con uno svenimento che ha indotto il suo staff a prestarle immediato soccorso.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, come la stessa cantate ha fatto sapere sui social mostrandosi distesa su un lettino mentre il suo collaboratore le teneva le gambe alzate. "Amici questo è dopo, sono appena svenuta, ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo, forse ho perso un po' troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli. Ma non vi mollerò mai, miei fan!" ha promesso Elettra mostrando, con il buon umore di sempre, la guantiera di tipici dolci siciliani quasi vuota.

Per Elettra Lamborghini quella a Mazara del Vallo è stata la seconda tappa in Sicilia dopo quella del 16 agosto ad Agrigento. Qualche giorno fa, con umore decisamente meno giovale di quello mostrato in questa occasione, la cantante ha rimproverato chi dal pubblico ha lanciato sul palco una bottiglia mentre era in corso la sua esibizione al Sammichele Music Festival di Bari. "Chi è quel corn*to?" ha chiesto in uno sfogo diventato, anche quello, virale in rete.

Di seguito le immagini di Elettra Lamborghini dopo il malore