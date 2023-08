Lanciano una bottiglia su Elettra Lamborghini, lei ferma il concerto furiosa: "Dov'è quel corn*to?"

Qualche giorno fa è successo a Baby K, finita in ospedale dopo il suo concerto per un trauma al seno, oggi è il turno di Elettra Lamborghini che durante la sua performance al Sammichele Music Festival di Bari, ieri 4 agosto 2023, è stata costretta a interrompere l'esibizione perché colpita da una bottiglia d'acqua lanciata da un fan. Su tutte le furie, per quel gesto pericolosissimo che poteva farle davvero male, Elettra ha sbottato senza pensarci due volte contro la folla con parole durissime rivolte all'autore di quel gesto.

Elettra, infatti, senza peli sulla lingua ha fermato immediatamente il concerto e ha subito urlato alla folla: "Chi è quel corn*to?". Il suo sfogo, diventato già virale su TikTok, è poi continuato in questi termini:

"Dove sei corn*to? Dicci chi sei e io te la sbatto in testa la bottiglietta e vediamo se ti può fare piacere. Se hai le palle chiedi scusa perché mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché a un'altra cantante le è arrivato qualcosa sul seno e ha dovuto cancellare tutto il tour (riferendosi a Baby K). È pericoloso! Ma poi dico no, tra tutte le cose che hai da fare, se devi buttarmi l'acqua non venire qua. È pericoloso. Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto e adesso continuiamo con Caramello".

La cantante, poi, si è rivolta a un fan che l'aveva ripresa durante il suo sfogo e gli ha detto: "Sì, bravo, fallo uscire il video che non si sa mai".

Così, Elettra Lamborghini, ha cercato di far ragionare, alzando i toni, il suo pubblico sull'importantissimo tema della sicurezza ai concerti, ormai sempre più minata da gesti violenti e inappropriati. E si spera, che questo sfogo, sia servito a qualcosa, oltre che a diventare virale.