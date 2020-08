Covid, Eliana Michelazzo torna sui social: "Certi sintomi mi hanno dato grande spavento"

Dopo il grande spavento di ieri, le rassicurazioni di oggi. Sta meglio Eliana Michelazzo, dimessa dall'ospedale Gemelli di Roma dove era stata trasportata ieri in mattinata a causa del covid. A raccontarlo è lei stessa su Instagram, attraverso alcune Stories in cui ringrazia i suoi sostenitori dell'affetto inviatole virtualmente.

Come sta Eliana Michelazzo

"Vi scrivo per tranquillizzarvi: sono appena rientrata a casa", fa sapere l'ex manager di Pamela Prati, l'anno scorso al centro dello scandalo 'Mark Caltagirone'. "Non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento. I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli sono buoni per fortuna. Nulla di cui preoccuparsi, tutto rientra nella prassi del Covid-19. Devo stare a riposo e rispettare la mia quarantena in serenità. Nel caso questi sinomi dovessero ripresentarsi posso chiamare il Gemelli che provvederà alla mia salute. Grazie pr i vostri messaggi".

Quindi un abbraccio a "tutte quelle persone che non stanno bene a causa del covid! Sicuramente le nostre ansie saranno le nostre paure... ma con l'aiuto di chi ci vuole bene affronteremo questo momento".

Eliana Michelazzo, il covid, il Billionaire

Michelazzo, contagiata probabilmente al Billionaire la sera di Ferragosto, ha raccontato ancora: "Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno, mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112". Eliana proprio l'altroieri aveva raccontato quella serata nel famoso locale di Flavio Briatore, denunciando il mancato rispetto delle norme anticontagio: "La gente era ammassata, non si respirava, si sudava - ha dichiarato - Negli altri locali c'era lo spazio mentre da Briatore no".