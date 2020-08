Coronavirus, Eliana Michelazzo trasportata d'urgenza in ospedale

Eliana Michelazzo è stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma. L'ex manager di Pamela Prati, che ha trascorso le vacanza in Costa Smeralda, ha fatto il tampone appena rientrata a Roma - il 23 agosto - e ha scoperto ieri di essere positiva. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nella notte. Al momento si trova in ospedale ma non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Michelazzo positiva dopo la festa al Billionaire

Anche Eliana Michelazzo, come altri vip e calciatori, ha contratto il covid in Costa Smeralda, probabilmente al Billionaire, il locale di Flavio Briatore - anche lui positivo - dove sono stati registrati 63 casi. "Al Billionaire la gente era ammassata, non si respirava, si sudava - ha spiegato la Michelazzo al rientro - Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c'era lo spazio mentre da Briatore no". La serata incriminata è quella di Ferragosto: "Ero a cena con degli amici, poi sono scesa con loro nella discoteca e faceva un caldo pazzesco. C'era un ammasso di persone mai viste prima. Ricordo che c'era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all'improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale. Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il locale".