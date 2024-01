"Elio ha discusso con Belen": l'indiscrezione e il motivo della lite (che tira in ballo gli ex di lei)

La relazione tra Belen e il compagno Elio Lorenzoni è finita sotto la lente di ingrandimento del gossip che da qualche tempo nota un accenno di allontanamento. Da quando la relazione dei due è stata ufficializzata con tanto di anelli ai rispettivi anulari, promesse di nozze, e foto e video a testimonianza di un legame nato da poco ma comunque solido, la coppia è protagonista di una vita social raccontata con particolare frequenza dalla stessa showgirl, la stessa che, però, ultimamente si è mostrata con i figli e i genitori, ma senza il compagno.

Crisi in atto? Nessuna conferma o smentita da parte di Belen che si è limitata alla frase "Voglio essere libera" scritta sui social dopo che un'immagine di Elio, paparazzato da solo a una festa, è stata diffusa dall'esperta di gossip Deianira Marzano. E adesso, dalle stesse stories Instagram di Marzano, arriva una nuova segnalazione sulla coppia che, stando a quanto riferito da qualcuno, davvero starebbe passando un momento - se non di crisi - almeno di distanza.

Perché Elio e Belen hanno litigato

Stando a quanto riportato da Marzano, Elio si sarebbe allontanato da Belen perché infastidito dalle recenti uscite di lei che, sui social, ha preso ad attaccare i suoi ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese e anche Antonella Fiordelisi. "Hanno discusso per come si comporta lei" si legge nella storia inviata da qualcuno che preferisce restare anonimo e comunque assicura che non si siano lasciati. "Lui era con lei questa mattina", riferisce ancora la fonte che aggiunge anche la presenza di Gustavo Rodriguez, padre di Belen, in sua compagnia. A quanto pare, dunque, solo un'incomprensione momentanea quella tra i due che, a questo punto, potrebbero tornare presto a mostrarsi insieme.