Elio Germano di nuovo papà, Valeria è incinta

41 anni da poco compiuti, Elio Germano sarà ancora una volta padre. Valeria, storica compagna dell’attore, è stata paparazzata da Diva e Donna per le strade della Capitale con un inequivocabile pancione.

2° o 3° figlio?

Da sempre estremamente riservato, Elio sarà papà entro fine 2021. Dovrebbe essere il terzo pargolo di casa per Germano, che non ha mai confermato la nascita di una bimba nel 2019, dopo l’arrivo del primogenito. “Se sono diventato papà per la seconda volta? Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto”, rispose a Vanity Fair nel 2019. “Mi terrorizza l’idea che la gente possa parlare dei c***i miei, perché io faccio l’attore, ma non sono un attore. Come tutti i cristiani, mi piace avere un confine tra il lavoro e la vita…”.

Chi è Valeria

34enne insegnante nella scuola di un quartiere periferico di Roma, Valeria non si è praticamente mai vista al fianco dell’attore e si conosce pochissimo di lei, a partire dal cognome mai svelato. I due fanno coppia da anni.

Esordiente al cinema appena 13enne con Ci hai rotto papà, Elio è presto diventato uno degli attori più apprezzati e premiati della sua generazione. Germano ha vinto 4 David di Donatello, due Nastri d’Argento, il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes e l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino. America Latina di Damiano e Fabio D'Innocenzo è la sua ultima fatica cinematografica, presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e presto in sala.