Chi è Elio Lorenzoni, il futuro marito di Belen Rodriguez

Elio Lorenzoni è uno degli uomini più chiacchierati di questi mesi. È il nuovo compagno di Belen Rodriguez e molto presto sarà suo marito (lui le ha chiesto di diventare sua moglie durante un viaggio alle Maldive). Su Lorenzoni però le informazioni sono pochissime, è un uomo molto riservato che non fa parte del mondo dello spettacolo e a quanto pare fa un'eccezione solo per la sua futura moglie, Belen infatti pubblica moltissime foto su Instagram di Elio.

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni ha 40 anni ed è nato in un paese in provincia di Brescia, ma lavora a Bergamo. Lorenzoni sarebbe laureato in Economia e amministrazione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e avrebbe una passione per il golf e le moto. E la passione per le moto lo accompagna anche nel lavoro: è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, società che operano nel settore moto, accessori e componenti in tutto il mondo. Un imprenditore rampante, dunque, e abituato a gestire anche le situazioni più complicate.

La storia d'amore con Belen

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sarebbero conosciuti 12 anni fa, ma solo cinque mesi fa, a luglio, l'amicizia è diventata amore. Solo poche settimane prima Rodriguez era in vacanza con Stefano De Martino insieme ai figli, Santiago e Luna Marì, un tentativo disperato di ricucire un rapporto che evidentemente era già finito.

Dopo poco però la storia è stata ufficializzata da Rodriguez sui social con foto di baci e vacanze. Per Belen Elio è stato una boccata d'aria fresca, ha dichiarato che grazie a lui è tornata a essere felice dopo un periodo buio in cui aveva perso 7 chili. Per questa relazione Rodriguez è stata molto criticata, alcuni le recriminano una troppa velocità nell'innamorarsi, accusa alla quale Belen ha voluto rispondere direttamente: "Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c'è una bella amicizia, dal voler bene all'amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi".

L'ipotesi gravidanza e la proposta di matrimonio

Pochi giorni prima della proposta di matrimonio, organizzata da Lorenzoni alle Maldive, era circolata l'indiscrezione di una possibile gravidanza, possibilità però prontamente smentita da Rodriguez. "Non sono in dolce attesa, sono solo serena", ha scritto l'influencer commentando un dei suoi post.

"Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia", aveva aggiunto Belen spiegando che la sua famiglia al momento non si sarebbe allargata, ma adesso, con la novità del matrimonio, Santiago e Luna Marì potrebbero avere un fratellino o una sorellina.

Elio Lorenzoni sui social: Instagram

Lorenzoni ha un profilo Instagram, ma è privato e ha pochi post, 318, e solo 590 follower, questo conferma il desiderio di riservatezza dell'imprenditore.