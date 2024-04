Elio Lorenzoni, nuovo amore dopo Belen: chi è la fidanzata

Sono trascorsi due mesi dalla fine della relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Con lui, imprenditore bresciano di 40 anni, la showgirl sembrava aver ritrovato la serenità dopo la rottura definitiva con il marito Stefano De Martino. Addirittura, nella famosa intervista con Mara Venier a Domenica In la stessa Belen aveva assicurato che l'uomo al suo fianco sarebbe diventato suo marito, avendogli fatto lei stessa la proposta rappresentata da un prezioso anello di fidanzamento. Poi, però, qualcosa è cambiato - pare - per via del malcontento di Lorenzoni sulle scelte comunicative della compagna, prima sui tradimenti dell'ex marito e poi sui problemi con Antonino Spinalbese per l'affidamento di Luna Marì.

Insomma, senza troppe spiegazioni i due si sono allontananti. E mentre il nome di Belen circola adesso tra le indiscrezioni come affiancato a quello del misterioso "Angelo", le curiosità sulla vita sentimentale di Elio Lorenzoni sono rimaste vive tra i follower dell'argentina che a lungo e molto frequentemente lo hanno visto protagonista con lei di post e storie Instagram. A rispondere ci ha pensato Alessandro Rosica, l'esperto di gossip informato delle dinamiche di alcuni personaggi tra cui Belen. "Lei è fidanzata con Angelo. Lo ha presentato alla famiglia. È iper riservato", ha detto l'uomo noto sui social come Investigatore Social. E a chi ha chiesto notizie su Elio: "Si è rifatto una vita ed è fidanzato con una ragazza sconosciuta. Sembrerebbe una commessa", ha aggiunto. Nulla di più è dato sapere sulla nuova vita di Elio che, per tutto il tempo della relazione con Belen, aveva sempre tenuto un profilo bassissimo rispetto all'esposizione mediatica della compagna conosciuta 12 anni fa e poi diventata la sua fidanzata, anche se per pochi mesi.