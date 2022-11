Elisa D'Ospina è incinta di Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli: lei glielo dice a San Pietro

Elisa D'Ospina è incinta di Stefano Andrea Macchi. L'annuncio arriva via Instagram, dove la coppia ha annunciato l'unione quest'estate. Un amore lampo che brucia così le tappe in nome della voglia di costruire un futuro sempre più solido. Solamente questa primavera, infatti, il doppiatore diceva addio alla storica compagna Anna Pettinelli, mentre lei era da tempo in crisi col marito Andrea Alessandrini Gentili. La vita aveva altri programmi per loro, che oggi sono pronti a diventare genitori per la prima volta.

Per annunciare la gravidanza al compagno, Elisa ha organizzato una sorpresa molto particolare: lo ha portato a piazza San Pietro, a Roma, e gli ha consegnato una scatolina. Dentro c'era un test di gravidanza. Già prima di aprire la scatolina gialla, Stefano ha intuito il contenuto dalla forma e si è commosso. Con gli occhi bagnati dalle lacrime, si è poi guardato intorno ed ha alzato le mani al cielo in segno di vittoria, poi ha abbracciato a sé la fidanzata e futura madre del primo figlio (o figlia, chissà).

Il momento, ripreso con lo smartphone, è stato condiviso da entrambi su Instagram. In sottofondo il brani Peter Pan del cantautore Ultimo, ma soprattutto una lettera che Stefano ha scritto per Elisa: "Non hai scelto nulla quando i tuoi occhi si tuffavano nella mia anima, non ho scelto nulla quando i miei occhi si tuffavano nella tua anima. Parlando raccontavamo altre intenzioni. Abbiamo volato in un universo comune, buio, silenzioso, ma fatto di respiri di due spiriti illuminati dalle stelle".

Insieme ufficialmente da quest'estate, la storia tra la modella curvy e il doppiatore ha fatto parlare proprio perché inaspettata. In primavera Pettinelli, ospite a Verissimo, parlava di una crisi col compagno a cui era legata ormai a sette anni (insieme i due parteciparono a Temptation Island nel 2019). Nello stesso periodo D'Ospina si allontanava dal marito Andrea Alessandrini Gentili, con cui era sposata dal 2011. Pare che, alla notizia dell'amore tra Elisa e Stefano, Pettinelli non reagì bene, tanto che aggiornò così la sua biografia su Facebook: "Conduttrice radio televisiva ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell'amore ora solo nell'amicizia . Sono la solita co****na". Ma la vita per Stefano aveva appunto altri programmi.