La prof di corsivo si racconta su Tik Tok: "Stavo per morire e per perdere un occhio"

Tutti la conoscono come la prof di corsivo ma il suo nome, all'anagrafe, è Elisa Esposito. Cosa sappiamo sulla sua vita? Oltre al fatto di avere un fidanzato, di lavorare su Only Fans e di fare lezioni di corsivoe online non molto ma, per farsi conoscere un po' di più dai suoi 1,2 milioni di followers, Elisa ha deciso di raccontare la sua storia, il suo passato e di svelarne anche una parte dolorosa.

La 19enne, infatti, ha raccontato un aneddoto sconosciuto sulla sua nascita, avvenuta il 24 luglio 2022, con un video ironico (e discutibile) svelando che ha rischiato la vita e anche di perdere un occhio. "Una parte di me che non vi ho mai raccontato prima, ci tengo" sono le parole che accompagnano il video su Tik Tok dove la stessa Elisa racconta, vestendo i panni di sua mamma, i problemi che la donna ha avuto durante la gravidanza e il parto di sua figlia che ha rischiato non solo la vita ma anche la cecità a un occhio. "Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso" sono le parole di Elisa, ma andiamo più nel dettaglio per scoprire cosa è successo.

Il video racconto di Elisa Esposito

La prof di corsivo, nel suo video racconto, spiega che sua madre è stata costretta a fare un cesareo d'urgenza dopo essersi accorta di non sentire più la bambina nella pancia. Un'ecografia, infatti, aveva mostrato che il cordone ombelicale era intorno al collo della piccola Elisa e avrebbe potuto soffocarla. L'intervento è andato bene se non per il fatto che il chirurgo, per tagliare il cordone ombelicale che era davanti all'occhio della bambina ha inciso anche quest'ultimo rischiando che Elisa perdesse l'occhio e di conseguenza la vista. Per una questione di millimetri questo non è successo ma Elisa porta ancora la cicatrice sul volto di quanto accaduto e oggi, con fierezza, ha scelto di parlarne con i suoi fan.