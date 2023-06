Elisa Esposito lascia TikTok: "Presa di mira dal social, ho attacchi di pianto e rabbia"

Elisa Esposito lascia TikTok e lo annuncia con un video pubblicato per spiegare i motivi al suo milione e mezzo di follower. "Ho deciso di prendermi una pausa da TikTok" esordisce la 19enne,"prof di corsivoe" diventata un fenomeno social per le lezioni sulla pronuncia della cantilena tanto in voga nella generazione Z. A indurla verso una scelta così drastica è stato l'algoritmo della piattaforma che non renderebbe più visibili come prima i suoi contenuti.

"Nell'ultimo mese sono stata presa di mira da TikTok, non so neanche io come, ma mi continuano a bannare i video e a togliermi il profilo" dice Elisa che mostra anche lo screenshot del messaggio dove si segnala il blocco del suo account. "So che molte persone sotto questo video saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani vuole vedere il fallimento della vita altrui", continua Esposito: "Continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube, in poche parole mi trasferisco su quel social". Stando al suo racconto, il profilo di Elisa Esposito sarebbe andato in shadow ban, con la conseguenza che i suoi video non vengano inseriti fra quelli virali e quindi raccolgano meno visualizzazioni del solito. "Per questa cosa sono un po’ stressata, quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e rabbia, perché per me questo è lavoro non solo un hobby", conclude l'influencer che ha deciso di sospendere per qualche giorno ogni attività social perché - spiega - "ho bisogno di staccare la testa da questo mondo".

@eli.esposito Grazie a chi mi continua a supportare vi voglio tanto bene ?? vi aspetto su |g: eli.espositoo e YT: Eli Esposito in cui sarò attiva sempre ? ? suono originale - Elisa Esposito

Elisa Esposito e la polemica sui 1300 euro al mese

Qualche settimana fa Elisa Esposito era finita al centro delle polemiche per aver sostenuto che se una persona guadagna poco, è solo colpa sua. "Dietro questo genere di commenti ci vedo tanta cattiveria ma soprattutto tanta invidia perché se voi guadagnate 1300 euro al mese, la colpa è vostra non è mia" aveva detto a quanti le rimproveravano i suoi guadagni facili attraverso TikTok e Onlyfans. Lo sfogo aveva generato numerosissime critiche: "Non scambiare la fortuna con la bravura", "La colpa è di chi segue questi personaggi" alcuni dei commenti alle parole dell'influencer che aveva continuato a respingere ogni accusa: "La colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita. Io la scuola l'ho conclusa, ho il mio diploma, la mia prima apparizione in tv l'ho fatta nel periodo esami di Stato e dopo due giorni avevo l'esame orale. Ho preso un diploma di estetica e volendo, in futuro, posso aprirmi un centro estetico quindi non venitemi a dire che una volta finita la mia carriera sui social non farò niente".