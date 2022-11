La prof di corsivo contro "Zona Bianca" (dove, però, era stata ospite): "Solo fesserie in questo programma"

La prof di Corsivo si lascia andare a un duro attacco nei confronti di Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi che, nella sua ultima puntata, andata in onda lo scorso 6 novembre, ha tirato in ballo proprio Elisa Esposito che tutti conosciamo come la tiktoker che insegna a parlare il cosiddetto "corsivoe". A fine puntata, infatti, durante un dibattito su OnlyFans e la moda dei giovanissimi di "vendere il proprio corpo" su questa piattaforma, è stata citata Elisa Esposito e mandato in onda uno spezzone di un suo video dove l'influencer parlava di OnlyFans dichiarando come i sexy social possano distruggere.

"Mettiti in testa che prenderai insulti 24 ore su 24" - diceva Elisa ai suoi fan in un suo video su TikTok citato dallo show di Rete 4 - "Agli occhi di tutti, anche se sei la persona più santa del mondo, ormai ho OnlyFans da più di un anno e vi assicuro che psicologicamente vi distrugge, quindi la scelta è vostra, o i soldi o la vera felicità".

A questo punto è partito un dibattito nel programma di Giuseppe Brindisi ma la prof di corsivo non ha molto apprezzato il fatto di essere citata dichiarando che, secondo lei, Zona Bianca sarebbe un programma tv dove si dicono solo fesserie (anche se la stessa Elisa Esposito, a luglio di quest'anno, era stata ospite in studio per parlare delle sue lezioni di corsivoe).

"Come sempre la tv fa vedere quello che conviene a loro" - esordisce la prof di corsivo nelle sua stories Instagram contro il noto programma di Rete 4 - Hanno tagliato a loro piacimento un mio video pubblicato su Tik Tok qualche settimana fa facendo passare un messaggio completamente diverso da quello che ho detto io. Perciò mi dissocio completamente da ciò che hanno detto su Rete 4. Non sapevo nemmeno mettessero un mio video in quel programma. Tutto quel mondo non mi riguarda e in questi programmi non voglio apparire. Ho sempre rifiutato tutte le intervista riguardo perché OnlyFans per me è e sarà sempre una cosa in più. Ho altri obiettivi, altri traguardi e non voglio essere associata a quelle cose".

Infine, Elisa Esposito ha chiarito il suo pensiero taggando sia Rete 4 che Zona Bianca sulla sua storia Instagram: "Non ho nulla contro le ragazze che lavorano in questo mondo (OnlyFans), ognuno col suo corpo è liberissimo di fare ciò che vuole ma io per gli obiettivi che ho voglio essere conosciuta per altro e non in questi programmi tv dove dicono solamente fesserie".