Elisa Isoardi, la mancanza della tv e il desiderio di un figlio: "Espressione massima di essere donna"

Elisa Isoardi sta attraversando un momento di transizione. È lontata dalla tv, dagli studi televisivi e si è trovata a doversi reinventare quasi all'improvviso. Come molti altri vip ha capito l'importanza dei social e così sta sfruttando il suo profilo Instagram per far entrare i suoi oltre 600mila follower nella sua vita. Isoardi sperava in una chiamata di Mediaset dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi, ma il telefono al momento non ha ancora squillato.

La svolta sui social

Di questo e molto altro, tra cui la voglia di diventare mamma, ha parlato in un'intervista a Gente. "Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Una pausa forzata è dura" racconta senza filtri Isoardi. Da questo vortice Elisa ha cercato di trarre il meglio: ha iniziato a pensare a se stessa, ai coltivare i suoi hobby, a passare del tempo con la sua famiglia e anche a coltivare nuovi interessi. Ha iniziato a frequentare un corso avanzato di inglese e su Instagram condivide alcune ricette di cucina.

Instagram è diventato un modo per stare in contatto con i fan: "Per ora li porto nel mio mondo così, con video e immagini". È il suo modo per riscattarsi perché "Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico". La mancanza della tv è molta e infatti si è "sentita fragile, mi sono domandata più volte: perché sono ferma?". "Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”, ha spiegato a Gente. Si è sentita sbagliata: "Per un breve periodo temevo di non essere adeguata. Mi interrogavo su che cosa e dove avessi sbagliato".

Il desiderio di diventare mamma

Il cuore di Isoardi è sereno. "Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me - spiega la conduttrice - cosa che non ho mai fatto, Ho amato tanto e sono stata ricambiata. Ho dato moltissimo all'amre più di quanro potessi dare a me stessa. L'ho sempre messo al centro di tutto ora sento il desiderio di concentrarmi su Elisa". A settembre 2020 sembrava essersi avvicinata all'ex compagno Alessandro Di Paolo, ma le sue parole lasciano intendere che il ritorno di fiamma non si sia mai trasformato in un fuoco.

Ma Elisa non ha perso la speranza di trovare l'amore: "Credo nell'amore fatto di rispetto, condivisione, passione". E il desiderio di avere un figlio sta iniziando a farsi sempre più insistente: "Ho 39 anni e a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l'espressione massima di essere donna".