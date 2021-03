Elisa Isoardi conquista i media stranieri: “Incantevole”

L’Isola dei Famosi è iniziata da meno di due settimane è ha già la sua regina, Elisa Isoardi, protagonista di una scena in cui primeggia per indiscutibile fascino, ma anche per un modo di fare molto apprezzato dai compagni di reality. Se n’è accorto il pubblico italiano che per la prima volta osserva la versione più selvaggia dell’ex volto Rai, ma se ne sono accorti anche i media stranieri, conquistati da un fascino celebrato in un articolo che a lei fa riferimento.

"Elisa Isoardi incanta in costume da bagno a righe al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di ‘I’m A Celebrity'", titola The Sun che ha gli occhi puntati sul reality italiano per via della partecipazione dell'ex calciatore inglese. Una gallery di immagini che la ritraggono in costume completano la descrizione della naufraga che all’Isola ha raccontato di esserci andata per “far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io”. Un obiettivo che, a quanto pare, sta raggiungendo, per l’aspetto estetico ma non solo, considerando l’intenzione di fare emergere anche il suo lato più privato.

Isola, Elisa Isoardi in lacrime per la mamma: "Vorrei chiederle scusa"

E’ di ieri, infatti, il racconto che Elisa Isoardi ha condiviso con il pubblico riguardo al rapporto con la sua mamma segnato da momenti difficili.

"Sono stata cresciuta da mamma sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico - ha detto commossa - ho una grande ammirazione per lei. Sto facendo fatica a non piangere. Non gliel'ho mai detto, poi c'è stato questo periodo in cui non ci siamo tanto prese. Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché a casa è tutto molto veloce e violento, la vita è veloce e non si pensa invece qui c'è tempo per pensare". Non è mai troppo tardi, però, ed Elisa vuole recuperare le parole non dette e il tempo perso: "Vorrei per la prima volta chiederle scusa, perché quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla dei momenti insieme".