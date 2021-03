Elisa Isoardi pronta a diventare mamma

"Il mio non sarà affatto un naufragio, tenterò di seminare le radici di una nuova vita. La mia sarà l’Isola della rinascita", annuncia Elisa Isoardi a Oggi, nel numero in edicola da domani, mentre è in partenza come concorrente all’«Isola dei famosi», al via a partire da metà marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. L'intervista è anche occasione per alcune confidenze sul privato della conduttrice, che per la prima volta ammette il desiderio di voler diventare mamma.

"L’unico problema potrebbe essere la fame, sono una buona forchetta, ma mi sto preparando psicologicamente anche a quello", racconta ancora la Isoardi, che nei giorni scorsi ha raccontato come suo fratello le dà consigli sulla sopravvivenza dal momento che da tempo vive da 'eremita'.

Gira inoltre da tempo la voce che la vedremo al timone di Mattino 5 weekend e lei risponde: "Mediaset si sta dimostrando una bellissima scoperta… Certo, anch’io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale. Vedremo".

Elisa non rinnega nulla del passato. Ringrazia la Rai e parla bene anche del suo ex, Matteo Salvini: "Alla Rai devo tutto, mi ha formata e forgiata. Non sono andata via male… Con Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più. Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore… In queste settimane, per la prima volta, grazie a un mio amico diventato papà ho avvertito un nuovo desiderio: ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità".