Elisa Isoardi ringrazia Mara Venier: "Così ha facilitato il mio rientro in Rai"

Dopo un lungo periodo di assenza, domenica 11 settembre Elisa Isoardi torna su Rai2 con un programma tutto suo, Vorrei dirti che..., format in onda la domenica pomeriggio. Dell'emozione provata a qualche mese dal debutto, ma anche della situazione sentimentale che la trova serenamente single dopo la fine della sua storia con Alessandro Di Paolo, la conduttrice ha parlato in un'intervista al settimanale Chi, nel corso della quale non ha mancato di rivolgere il suo grazie alle persone che più di altre l'hanno supportata in questi mesi di assenza dal panorama televisivo.

Lungi dall'essersi sentita messa da parte in quest'anno e mezzo, Elisa Isoardi ha ammesso che è stata dura per lei affrontare questa lunga pausa (che l'ha vista comunque partecipare a programmi come L'Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle), ma ha anche raccontato come la stessa si sia rivelata utile per comprendere meglio gli ambiti lavorativi e i suoi interessi. Ora, dunque, è prontissima al gran ritorno in Rai, dove sfiderà delle colleghe del calibro di Mara Venier, in onda su Rai 1 con la sua inossidabile Domenica In, e Maria De Filippi su Canale 5. Ma di rivalità, soprattutto con "la zia Mara", non si può affatto parlare, anzi, stando alle parole di gratitudine che lei stessa ha rivolto alla conduttrice.

Le parole di Elisa Isoardi per Mara Venier

Mara Venier, infatti, è tra le persone a cui Elisa Isoardi ritiene di dover dire grazie in questo momento professionalmente così decisivo: "Mi ha fatto un'intervista televisiva importante, facilitando il mio rientro in Rai" ha detto riferendosi al dialogo intercorso a Domenica In lo scorso novembre. E con lei la conduttrice ha nominato anche Milly Carlucci "che mi ha insegnato la determinazione", Bianca Berlinguer "che ha tirato fuori alcuni lati sconosciuti del mio carattere" e Simona Sala, attuale direttrice del daytime di Rai2 che ha creduto in lei affidandole il programma: sono loro le "quattro donne fantastiche" a cui va la sua riconoscenza, perché - ha osservato - "se una donna ti apprezza vuol dire che riconosce il tuo valore".