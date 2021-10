Elisa Isoardi si spoglia sui social, Massimiliano Rosolino risponde: il botta e risposta è super sexy

Elisa Isoardi alza le temperature sui social. E Massimiliano Rosolino risponde. Botta e risposta tra la conduttrice e il nuotatore in calce all'ultimo post in cui l'ex di Matteo Salvini si immortala in uno scatto mai così sexy nella vasca da bagno. Audacia che viene apprezzata dall'olimpionico.

Elisa pubblica, Rosolino risponde

Tutto comincia giorni fa, quando Elisa si immortala completamente nuda nella vasca da bagno e ricoperta solo di schiuma. Le luci sono soffuse e diffuse dalla fiamma di una candela, la didascalia a corredo invita a lasciarsi andare ai propri sogni, con una citazione alla canzone "Sweet Dreams". Tra i commenti, spunta quello di Rosolino, che ci scherza su: "Testimonial nazionale della Federazione Italiana di Nuoto", scrive tra il serio e il faceto. Ma il campione non è certo l'unico ad apprezzare: oltre trentamila i like.

Elisa Isoardi e i dieci chili persi

Proprio di recente, a proposito del rapporto col suo corpo, Elisa ha raccontato di esser tornata in forma dopo un periodo in cui si vedeva troppo magra. Cinque i chili recuperati dopo i dieci persi con l'esperienza all'Isola dei famosi, reality show della sopravvivenza targato Mediaset. "Per mangiare in serenità e bere anche un bicchiere di vino bisogna fare movimento - ha dichiarato - Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate. Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa".

L'amore come va?

Quanto invece all'amore, a godere di tanta bellezza non ci sarebbe alcun uomo. Consegnata alla storia della cronaca rosa la relazione con Matteo Salvini, in seguito la conduttrice è stata sentimentalmente legata ad Alessandro Di Paolo, imprenditore descritto come innamoratissimo e pronto a costruire una famiglia con lei. Ma con lui sarebbe presto finita...