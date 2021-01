Ballando (un mese dopo): spunta il triangolo tra Elisa Isoardi, Raimondo Todaro e Stefano Oradei

Li avevamo lasciati con frasi sibilline pronunciate l'una nei confronti dell'altro e li ritroviamo alle prese con una grossa lite. Sarebbe scoppiata la tensione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tanto che lei, ad oggi, preferirebbe coltivare la sua passione per la danza con un altro maestro di ballo: Stefano Oradei. Un colpo di scena per i telespettatori di Ballando con le Stelle, che avevano imparato a sognare un flirt tra la conduttrice e il suo insegnante di ballo... ma qualcosa è andato storto.

Nei giorni scorsi infatti Elisa ha condiviso su Instagram un video di un passo a due come "regalo di compleanno" per i fan. Inevitabile per i follower notare come al suo fianco non ci fosse l'adorato Raimondo ma Stefano. E così oggi il settimanale Oggi rivela che dietro la scelta del partner ci sarebbe proprio una brutta lite: sembrava fosse amore, o almeno qualcosa di simile, e invece hanno i due hanno discusso, scrive la rivista diretta da Umberto Brindani. Addio, sogni di gloria: anche perché ad oggi Todaro avrebbe trovato l'amore in un'altra donna, tale Sara Arfaoi, prof dell'Eredità, game show in onda nel preserale di Rai Uno.