Elisa Isoardi: “Sono single, eppure spavento gli uomini. Con Raimondo Todaro una limpida complicità”

Condividendo su Instagram la copertina del settimanale Gente che la ritrae raggiante in un sexy babydoll, Elisa Isoardi descrive questo come uno dei momenti più belli della sua vita. E non è difficile comprenderne i motivi, visto il successo professionale riscosso grazie al programma ‘Ballando con le stelle’ di cui è splendida protagonista. Sulla sua vita sentimentale, invece, le bocche restano cucine, nonostante le voci insistenti su un feeling più che lavorativo con il partner di ballo Raimondo Todaro…

“Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa, sarà per l'altezza e per il caratterino indipendente… Questo spaventa ancora nel 2020” ha confidato al settimanale Elisa scherzando sui suoi 178 centimetri d'altezza. Le idee sul suo compagno ideale sono chiare: “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l'istinto, ma per far crescere un amore ci vuole cuore, la fiducia, ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”, ha poi affermato sicura, rispondendo con sincerità in merito all’affinità nata con Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi e il presunto flirt con Raimondo Todaro

Da quando è iniziato ‘Ballando con le stelle’ le voci su un flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono rincorse velocemente, supportate anche da un trasporto evidente sulla pista del dance show di Rai Uno e dalle lacrime di commozione di entrambi quando sono tornati ad esibirsi dopo lo stop del ballerino reduce da un intervento di appendicite. Entrambi, però, hanno sempre frenato il gossip, pur lasciando aperta qualsiasi possibilità su un possibile sviluppo.

“È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c'è limpida complicità e vogliamo l'uno il bene dell'altro”, ha detto di lui la conduttrice nell’intervista a Gente che ha raccolto nuove dichiarazioni a supporto di un bel rapporto destinato ad evolversi. Al momento, dunque, con Raimondo Todaro Elisa Isoardi danza dimostrando grazia e sensualità: “Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico. Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, prendo confidenza con il mio corpo. Ho scoperto aspetti della personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”, ha confidato. E come darle torto…