Elisa Isoardi in stampelle, a rischio ‘Ballando con le stelle’

Questa edizione di ‘Ballando con le stelle’ proprio non riesce a proseguire senza scossoni: dopo i vari casi di coronavirus che ne hanno ritardato l’inizio e l’operazione di appendicite di Raimondo Todaro, adesso tocca ad Elisa Isoardi fare i conti con un infortunio che rischia di compromettere il prosieguo della sua gara.

Già nell'ultima puntata del 17 ottobre la conduttrice aveva danzato con una vistosa fasciatura che aveva spiegato essere stata dovuta a problemi “tra tendine, legamento e nervo”. Ora però, la situazione sembra essere peggiorata al punto tale da non garantire l’esibizione nel prossimo appuntamento con il dance show di Rai1. Sui social Elisa Isoardi ha documentato la sua visita medica in una clinica romana da cui ne è uscita in stampelle. Al suo fianco Raimondo Todaro, fedele partner di ballo (e, forse, non solo...).

Elisa Isoardi in stampelle, a rischio Ballando: il racconto sui social

“Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento”, ha esordito Elisa Isoardi a corredo del video Instagram che riprende la visita medica a cui si è sottoposta: “Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre”. Per tutto il tempo della visita al suo fianco c’è stato Raimondo Todaro con cui è nato un legame molto speciale evidente anche dai gesti affetto riservati alla partner stesa sul lettino. “Non sai quanto mi rode, ci mancava pure il gesso. Non avevo mai avuto un'ingessatura, grazie a Ballando con le stelle!”, ha affermato lei che dovrà sottoporsi a un’iniezione al giorno con la nsperanza di poter continuare a gareggiare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli infortuni in questa edizione di Ballando con le stelle

Elisa Isoardi è l’ultima in ordine di tempo ad accusare problemi tali da compromettere il normale svolgimento di questa caotica edizione di Ballando con le stelle. Dopo il rinvio dalla primavera all'autunno a causa del lockdown, nel dance show di Rai Uno ci sono stati i casi di contagio da coronavirus di Daniele Scardina e Samuel Peron e gli infortuni di Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano, oltre all’intervento di appendicite di Raimondo Todaro.

Gallery