Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, due cuori e uno scooter

In sella, casco e via stretti stretti per le strade di Roma. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro vanno via insieme dal Foro Italico - dove c'è lo studio di 'Ballando con le stelle' - appena finite le prove. La conduttrice, che tre settimane fa si è infortunata alla caviglia, ancora non può tornare in pista ma intanto, insieme alla fisioterapia, ha ripreso anche ad allenarsi con il suo maestro, a cui sembra essere sempre più legata (ma non chiedetele se c'è altro).

Destinazione Piazza del Popolo, dove hanno trascorso un'oretta di spensieratezza prima di tornare a casa. Ognuno nella sua. Poco dopo, infatti, Elisa Isoardi ha pubblicato altre storie dal suo divano, ma vicino a lei c'è una cara amica. Serata tisana e tv, con la caviglia distesa e il ghiaccio, sperando di rimettersi il prima possibile e tornare a esibirsi la prossima settimana.

Elisa Isoardi: "Meglio se resto ancora ferma"

Elisa Isoardi pensava di tornare già questo sabato, ma dovrà aspettare ancora un'altra settimana, come ha fatto sapere pochi giorni fa in un video pubblicato sui social (e sempre abbracciata a Todaro): "Stiamo facendo un po' di prove. Abbiamo sentito il medico ed è meglio se resto ancora ferma. La settimana prossima ci saremo, intanto ci manteniamo in forma". Il suo umore non è propio alle stelle, ma ci pensa Raimondo a incoraggiarla: "Non essere depressa, dai! Meglio non rischiare. La settimana prossima c'è l'ultima chance e ci saremo".