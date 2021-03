Isola dei Famosi, flirt in corso tra Elisa Isoardi e un concorrente? L’indiscrezione bomba

La conduttrice, partita per l'Honduras libera da legami sentimentali, sarebbe stata già affascinata da un collega protagonista come lei di questa avventura televisiva

L’Isola dei Famosi è partita da appena tre giorni, ma già promette interessanti colpi di scena in tema di flirt tra i naufraghi che la abiteranno nelle prossime settimane. Pare, infatti, che tra due di loro sia già in corso una certa simpatia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più sotto l’occhio attento delle telecamere.

Isola dei Famosi, flirt in corso tra Elisa Isoardi e un concorrente? Il gossip

A spifferare quello che potrebbe essere il primo flirt di questa edizione dell’Isola dei Famosi è il ben informato settimanale Chi che, tra le ‘Chicche di gossip’ di questa settimana, racconta di una simpatia tra Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti, proprietario di un caseificio nonché di uno splendido palazzo a Montalto di Castro, vicino a Viterbo. Tra i due concorrenti la simpatia sarebbe nata nel backstage del reality e, poiché entrambi sono partiti single, non si escludono importanti avvicinamenti nel corso delle settimane che li vedranno protagonisti dell’avventura televisiva. Sarà davvero così? Chissà… L’avventura è appena iniziata e tutto può succedere, anche perché entrambi sono nel gruppo dei ‘rafinados’, dunque qualche affinità pare già esserci.

Isola dei Famosi: chi è il Visconte Guglielmotti

Sulla vita di Ferdinando Guglielmotti si sa molto poco, ma tra le informazioni certe ci sono la sua discendenza nobiliare (discende direttamente da Fra Alberto Guglielmotti, illustre teologo dell’800) e l'amore per l'azienda di famiglia: laureato in scienze giuridiche ha abbandonato la vita legale per quella da imprenditore, il nonno fondò l'azienda casearia e ora Ferdinando la porta avanti. Il visconte abita con la madre in un castello per questo è soprannominato il "re di Capalbio".

La riservatezza del Visconte si riscontra anche nelle poche informazioni che si hanno sulla sua vita privata. In campo amoroso si definisce "single per scelta", proprio come Elisa Isoardi, partita con il cuore libero da ogni legame sentimentale.