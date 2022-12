Elisa, stop ai concerti: "Problemi di salute. Soffro di vertigine parossistica posizionale"

Pausa forzata per Elisa. A causa di problemi di salute, i concerti di Torino e Firenze sono stati rimandati a gennaio. "Mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale", ha spiegato l'artista tra le sue Instagram Stories, sottolineando che il tour riprenderà da Roma non appena si sarà rimessa. "Mi dispiace per tutte quelle persone alle quali ho causato un dispiacere", ha aggiunto.

In un primo momento la cantante pensava si trattasse di labirintite, poi la diagnosi, che comunque "non è grave". "Sembra essere qualcosa di virale, visto che più persone abbiamo visto gli stessi sintomi negli stessi giorni", ha spiegato la 45enne. "Nelle prime 24 ore sembrava di essere al lunapark, non ci si poteva muovere. Ogni giorno va meglio, vertigini e nausea stanno passando del tutto, ma il medico mi ha consigliato di aspettare per non avere ricadute".

Cos'è la vertigine parossistica posizionale

Come spiega il sito Humanitas, La canalolitiasi o vertigine parossistica posizionale è una delle cause più comuni di vertigine nella popolazione generale, dovuta a un’alterazione della funzione dell’organo dell’equilibrio localizzato nell’orecchio interno. Il soggetto che ne è colpito ha la sensazione illusoria che ciò che lo circonda si muova in senso rotatorio, come su una giostra, in relazione a specifici movimenti della testa. La vertigine può verificarsi, per esempio, quando ci si corica o si cambia posizione nel letto, o quando si guarda verso l’alto per raggiungere un oggetto.