Elisa Esposito, prof di corsivo, lascia il lavoro: "Mi piace fare serate in discoteca"

Diventata famosa nelle vesti di insegnante di corsivo, Elisa Esposito è ora pronta a mettere da parte il suo vecchio sogno nel cassetto, ovvero quello di diventare estetista, in favore di una nuova ambizione: una carriera di influencer a pieno regime, o meglio da "creator", come si chiamano gli influencer di TikTok. Merito della popolarità ottenuta con i video sulle "lezioni di corsivo", diventati virali nelle scorse settimane, dove prendeva in giro la parlata dei ragazzi milanesi.

Aveva deciso di partecipare ad alcuni corsi per make up artist, una volta preso il diploma da estetista, per poi indirizzare il suo percorso professionale ad un centro estetico. Ma adesso i piani di Elisa, 19 anni, genovese, papà tassista e mamma commessa, cambiano radicalmente. "Ho lasciato da parte questo progetto - spiega in un'intervista rilasciata a Di Più - Voglio concentrarmi sui miei video. Poi ho in programma molte ospitate nei locali e nelle discoteche. Ne ho già fatte un paio e sono incredibili: vedere tutte quelle persone che mi aspettavano, che volevano farsi la foto con me, mi ha messo un po’ d’ansia ma mi è piaciuto tanto".

Una carriera cominciata appena un paio di mesi fa, quando Elisa ha ben pensato di cavalcare il trend del corsivo, improvvisandosi professoressa di quello slang così particolare. "Molti non hanno capito che il corsivo è qualcosa di ironico: non è che io parlo davvero così. E quindi mi hanno tempestato di insulti e perfino di minacce. Mi ha colpito, ma sto imparando a farmi scivolare tutto addosso".

La proposta del Grande Fratello Vip

Di recente si è parlato anche di un ingaggio televisivo, ovvero della partecipazione al Grande Fratello Vip, nei panni di concorrente. Proposta che sarebbe arrivata dalla produzione del reality show di Canale 5 ma che la ragazza stessa avrebbe respinto al mittente. "Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono", ha assicurato lei.

Con lei il fidanzato

Niente tv dunque, solo social network. Tra cui OnlyFans, piattaforma che permette lo scambio di foto senza censure. Al suo fianco, a sostenerla verso nuovi traguardi, c'è il fidanzato Davide Gentile, conosciuto sette mesi fa circa, il quale è spesso co-protagonista delle clip. Al momento i follower che la seguono sono un milione.