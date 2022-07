Elisabetta Canalis in ansia per la figlia: "Da quel giorno non è più andata a scuola"

Sono anni che Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri sposato nel 2014 e la figlia Skyler Eva che ha quasi sette anni. Il legame con l'Italia, tuttavia, non si è mai spezzato, anzi, ed è qui che, infatti, trascorre le sue vacanze non appena possibile, portando con sé anche la sua bimba. Oggi Skyler cresce tra l'America e l'Italia e frequenta una scuola francese a Los Angels, ma ultimamente i tragici fatti accaduti in Texas - dove un 18enne armato ha fatto irruzione nella scuola elementare uccidendo 19 bambini e due maestre- hanno influito molto sulle abitudini famigliari.

Elisabetta Canalis e la paura dopo la sparatoria in Texas

Nell'intervista rilasciata al settimanale F Elisabetta Canalis ha raccontato che da quando è avvenuta la sparatoria in Texas, ansia e preoccupazione sono aumentate. Quel giorno la modella si trovava in viaggio su un aereo, mentre la figlia era in classe. "Chi vive a Los Angeles ha un'app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l'ansia", ha raccontato: "Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”".

Rispetto al discusso tema della sicurezza in America, Canalis ha poi aggiunto: "Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole", ha affermato.