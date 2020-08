Elisabetta Canalis vittima dei vandali in Sardegna: ecco cos'è successo

Amaro ritorno in Italia per Elisabetta Canalis, che è rimasta vittima dei vandali durante una passeggiata in bici nella sua Alghero. A raccontare l'episodio è la stessa showgirl su Instagram: alcuni malintenzionati hanno buttato giù dalla scogliera la bicicletta su cui viaggiava insieme alla figlia Skyler Eva, 5 anni, e al marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis e i vandali

"Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia", racconta Elisabetta in alcuni video pubblicati tra le Instagram Stories. "È la seconda volta che capita, perché purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest'anno hanno battuto ogni record, perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia".

Elisabetta Canalis: "Tra 10 anni torno in Italia"

Elisabetta è tornata in Italia dopo il lockdown vissuto negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove vive insieme alla sua famiglia. Il marito Brian, infatti, sposato nel 2014 è un chirurgo americano. Un ritorno temporaneo in attesa di quello definitivo. "Amo molto il mio Paese e tra me e mio marito c’è un patto: tra dieci anni torniamo a vivere in Italia, me lo ha promesso. Non voglio invecchiare negli Stati Uniti e lui è d’accordo con me".