Il primo bikini della stagione è di Elisabetta Canalis. Ed è da capogiro

"Some of my favorite photos of this trip". Ovvero: "Alcune delle mie foto preferite di questo viaggio". Preferite sue sì, ma anche di centinaia di migliaia di follower. Pioggia di like in calce agli ultimi scatti pubblicati da Elisabetta Canalis, 43 anni, durante il suo viaggio in Messico. Negli scatti - che inaugurano ufficialmente la stagione estiva delle vip - l'ex velina sfoggia tutta la sua collezione di bikini e si immortala in pose super sexy.

Oltre centomila like per ogni post in cui la showgirl si ritrae al mare. Lunghi capelli sciolti e fiore rosso tra i capelli, la versione selvaggia di Elisabetta piace proprio a tutti. Eccola mentre indossa un trikini rosa e verde, poi un bikini nero, infine costumi da bagno coloratissimi seduta sul bagnasciuga. Infine la sera è sinonimo di falò in spiaggia. Con lei ci sono due amiche e la figlia Skyler Eva. Assente invece il marito, il chirurgo Brian Perri, sposato nel 2014.