Elisabetta Canalis hot, il capezzolo in bella vista stuzzica i fan: "La tet*a perfetta"

La bellezza di Elisabetta Canalis è un dato di fatto. Fin dai suoi esordi televisivi come velina mora di Striscia la Notizia, insieme a Maddelena Corvaglia con cui, però, ora, i rapporti si sono incrinati dopo una brutta litigata, Elisabetta ha sempre continuato a essere un modello di stile, un esempio di bellezza e un'icona di sensualità con il suo fisico atletico, le forme al punto giusto e quel fare sexy che l'ha sempre contraddistinta facendola diventare una delle donne più desiderate d'Italia.

Dopo una matrimonio con l'americano Brian Perri, con cui Elsabetta ha da poco deciso di divorziare, una bambina di nome Skyler che le assomiglia ogni giorno di più e una nuova carriera da campionessa di kickboxing, Elisabetta Canalis è maturata, si è evoluta come donna ma continua a essere sempre sulla cresta dell'onda con consensi continui da parte dei suoi numerosi fan che, ancora oggi, la ritengono una delle donne più belle di sempre.

L'ultimo scatto che ha fatto impazzire i fan di Elisabetta Canalis? Quello che la ritrae in bikini, insieme a un gruppo di amici dove, in primo piano, c'è il suo seno con un capezzolo in bella vista che ha subito colto l'attenzione di tutti La foto, pubblicata sul profilo Instagram di Elisabetta, è parte di una carrellata di immagini che ritraggono un tipico pomeriggio di aprile in una calda California dove, già ora, è tempo di mare e bikini. Dalle immagini appare fin da subito il fisico statuario di Elisabetta ma l'immagine che ha colpito tutti è un'altra, quella che fa "emergere" il suo capezzolo e il suo seno che tutti hanno definito come: "La tet*a perfetta". I commenti, a queste foto, sono stati innumerevoli e tutti dedicati alla bellezza travolgente di Ely che, ancora, oggi, a 44 anni, resta sempre il sogno erotico degli italiani.