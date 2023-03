Elisabetta Canalis sulla fine del matrimonio con Brian Perri: "Confido nella sensibilità delle persone"

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati. Dopo dieci anni insieme, la modella e il chirurgo americano Brian Perri, padre della sua unica figlia Skyler Eva, hanno deciso di separarsi per "differenze inconciliabili" non ulteriormente specificate. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente la scelta di mettere fine al loro matrimonio e mentre su Perri non trapela alcuna indiscrezione, su Canalis si formulano ipotesi su una nuova amicizia speciale con Georgian Cimpeanu, 29 anni, campione di kickboxing originario della Romania con cui è stata vista in diversi momenti.

Rispetto alla delicata situazione famigliare, dunque, a oggi non sono emerse notizie ufficiali. Il Corriere della Sera, intanto, riporta che sarebbe stata Elisabetta a chiedere il divorzio, senza neppure pretendere il mantenimento, ma chiedendo l'affido congiunto di Skyler Eva che trascorre molto tempo con la nonna materna, arrivata dalla Sardegna a Los Angeles per stare vicina a figlia e nipote in questo momento così delicato. E a chi ha chiesto un commento più diretto sulla vicenda: "Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente" avrebbe risposto l'ex velina.

I primi dissapori con il marito

Considerata la riservatezza di entrambi, i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio sono parte delle ipotesi. Stando al Corriere, i dissapori tra Elisabetta Canalis e Brian Perri forse sarebbero da scovare già durante l'approccio sempre più insistente alla disciplina di kickboxing. "Oggi ho il potere di decidere come voglio essere. Anche io ho a casa un marito che quando tornavo dai test di krav maga (un'arte marziale, ndr) con i graffi al collo e tremante mi diceva: “Secondo te è bello che veda mia moglie così”? Io gli rispondevo: “Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto”" raccontava pochi mesi fa la modella in una intervista esclusiva su 7. A ciò potrebbe essersi agiunta anche la nostalgia per l'Italia dopo anni di vita in America: "Chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti", ammetteva ancora lei in un momento che pareva lontanissimo dall'addio.