Elisabetta Canalis festeggia l'amica d'infanzia: le foto di lei bambina (che somiglia tanto a sua figlia)

Elisabetta Canalis apre l'album dei ricordi per dedicare alla sua migliore amica un tuffo nel passato che le ha viste crescere insieme.

"Come eravamo 1987 vs 2022" scrive la modella taggando Irene Princi, al suo fianco sin dai primi anni di infanzia a oggi ancora con lei nelle foto che fermano i volti delle bambine di allora poi cresciute e diventate donne e mamme. "Migliori amiche, compagne di classe dalle elementari e mamme di Skyler e di Lucio (che sono coetanei e nati nei nostri stessi rispettivi mesi)!" aggiunge ancora Eli: "Tu sempre timida e col cerchietto io piu maschiaccio. The best is yet to come".

E sarà anche per il riferimento alla figlia, nata a settembre 2015 dal matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri e spesso protagonista dei post che evidenziano la bellezza e il carattere solare della piccola, che qualcuno dei fan ha fatto notare proprio la somiglianza tra le due: "Nella foto 6 hai la stessa espressione che ha spesso Skyler. Colori diversi, stesso atteggiamento" osserva un utente, unito al coro dei tanti che stanno apprezzando l'omaggio risuonato come autentico elogio dell'Amicizia più vera.

Perché Elisabetta non mostrava la figlia online

Elisabetta Canalis ha iniziato a mostrare la figlia sui social da un paio d'anni. Una scelta arrivata dopo il riserbo mantenuto per il primo periodo della maternità. "Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette", ha spiegato a proposito dei motivi che l'hanno spinta a rompere il muro di riserbo. "Veniva sempre spinta via e coperta e questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre - ha aggiunto - Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla nelle foto".