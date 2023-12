"Quando i filtri non esistevano", le foto da ragazzina di Elisabetta Canalis conquistano tutti

"Quando non esistevano i filtri ma esistevano le pinzette per sopracciglia", è con questa frase che Elisabetta Canalis ha commentato una serie di scatti pubblicati da lei stessa su Instagram a poche ora dall'arrivo del Natale. Sarà per l'atmosfera nostalgica tipica del periodo natalizio, sarà perché siamo vicini alla fine del nuovo anno ma queste foto di Elisabetta Canalis 20enne ci hanno riportato subito negli anni '90 e hanno letteralmente conquistato tutti.

Elisabetta era giovanissima, una ragazzina alle prime armi in tv ma sempre contraddistinta dalla sua bellezza naturale. Una bellezza che è rimasta negli anni e che ha reso l'ex velina di Striscia La Notizia una delle showgirl più amate dal pubblico, uomini e donne. E così, con queste foto amarcord, Elisabetta ha fatto un regalo ai suoi fan e ha dimostrato quanto, a 45 anni, non sia poi così diversa rispetto a quando, appena ventenne, faceva le ospitate a Buona Domenica.

Le foto pubblicate da Eli, che trascorrerà il suo primo Natale dopo il divorzio con Brian Perry, papà di sua figlia Skyler, hanno infiammato i followers della modella e conduttrice che hanno riempito la box dei commenti della sua pagina Instagram di elogi e apprezzamenti.

"Bella vera", scrive qualcuno, "Quando i volti non erano tutti uguali e plastici", commenta, invece, qualcun altro facendo riferimento a quanto sia cambiato oggi il concetto di bellezza dopo i social. "Quando la bellezza era naturale e non filler e botulino", sottolinea ancora qualcun altro ma una cosa è certa, su Elisabetta Canalis sono tutti d'accordo, la sua bellezza è senza tempo.