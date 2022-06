Elisabetta Canalis debutta nel kickboxing. Primo match? "Pronta a calci e pugni"

Elisabetta Canalis sta per debuttare nel mondo del kickboxing. L'ex velina, dopo anni di allenamento e una grande passione per questa disciplina, ha deciso di scendere in campo, a 43 anni, per disputare il suo primo match sabato 18 giugno sul ring della Reggia di Venaria, a Torino, durante l'evento "Night of Kick and Punch 12". La sua avversaria, nella gara a tre riprese da un minuto e mezzo, sarà Rachele Muratori, la 21enne bolognese che segnerà il debutto nella sarda in questa disciplina sportiva che prevede sia pugni che calci in viso che sul corpo.

Mentre la sua sfidante svela che il fatto di combattere contro la Canalis "le fa un po' strano", la showgirl non vede l'ora di salire sul ring dichiarando di "sentirsi sicura" in quanto ben preparata per la gara e di essere pronta a ricevere calci e pugni.

«Uno dei motivi per cui ho voluto salire sul ring è aiutare la kickboxing ad avere maggiore spazio sui mezzi di comunicazione - ha detto la Canalis durante la conferenza di presentazione dell'evento - Vivo a Los Angeles e so quanta visibilità hanno gli sport da combattimento negli Stati Uniti. Questi atleti meritano di essere famosi a livello nazionale anche in Italia»

Ad allenarla e convincerla a combattere è stato Angelo Valente, ex campione del mondo della disciplina e allenatore noto a livello nazionale.

«È grazie ad Angelo se mi sono appassionata a questo sport, abbiamo iniziato quattro anni fa ed è uno dei migliori coach che ci siano, grazie a lui sono pronta per il match di sabato»

Staremo a vedere come andrà il primo match di Elisabetta.