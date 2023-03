Elisabetta Canalis divorzia: gli atti depositati in tribunale

Elisabetta Canalis divorzia dal chirurgo americano Brian Perri. Secondo i documenti di separazione la ex coppia avrebbe chiesto l'affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e la ex velina al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. Proprio qualche giorno fa la showgirl veniva immortalata a Milano in compagnia di Georgian Cimpeanu, detto "Iceman", tre volte campione del mondo di Kickboxing.

Canalis, spiega Tgcom, avrebbe già traslocato in un appartamento diverso da quello in cui viveva col marito a Los Angeles. Con lei nella nuova casa c'è la madre, accorsa dalla Sardegna per darle supporto. Al momento Elisabetta non contempla l'idea di tornare a vivere in Italia, poiché la priorità è il benessere della piccola. L'addio arriva dopo dieci anni d?amore e a poche giorni dal servizio fotografico pubblicato sul settimanale Chi in cui appariva serena accanto a Georgian Cimpeanu: i due erano insieme alla settimana della moda di Milano, lui è campione nella disciplina sportiva che lei stessa pratica da tempo.

Le voci di crisi tra Elisabetta e Brian mesi si rincorrevano da tempo. Nel 2013 il primo incontro, avvenuto in occasione di una festa americana di Halloween, poi un amore che ha bruciato le tappe: l'anno successivo si sono sposati e nel 2015 è nata Skyler Eva. Obiettivo dei due sarà tenere la famiglia unita nonostante il divorzio.

Chi è Georgian Cimpeanu

Originario della Romania, Georgian Cimpeanu è campione del mondo di Kickboxing ed ha militato a lungo nella nostra Nazionale. Oltre ai titoli mondiali è noto anche per l'attività sui social, tra Instagram e YouTube, dove spiega a decine di migliaia di follower consigli e allenamenti. In uno di questi video di recente è apparso proprio con Elisabetta. Non solo: la scorsa estate Georgian ha persino trascorso le vacanze ad Elisabetta ad Alghero, in Sardegna, nella città di famiglia della showgirl.