Elisabetta Canalis, matrimonio finito? L'indiscrezione: "Si è tolta la fede"

Elisabetta Canalis è pronta al divorzio? Sembrerebbe proprio di sì stando alle ultime voci di corridoio nei suoi confronti. Il matrimonio dell'ex velina con l'americano Brian Perri, infatti, sarebbe giunto al capolinea nonostante i vari tentativi della showgirl di mettere le pezze a una relazione che, però, sembra far acqua da tutte le parti. E c'è di più. Elisabetta, infatti, si sarebbe anche già tolta la fede, segno che, della sua relazione con Perri, padre di sua figlia Skiler, ormai non è rimasto più nulla.

Erano già girate voci di una possibile rottura tra i due poi messe a tacere da una foto su Instagram dove la Canalis voleva far vedere a tutti che il suo era un perfetto quadretto familiare senza problemi. Adesso, però, sembra che non ci sia più nulla da fare.

E se la campionessa di kick boxing non ha ancora parlato chiaramente della questione, a cercare di capirne qualcosina in più, sono i suoi stessi fan che, seguendola assiduamente sui social, hanno notato che la 44enne non indossa più la fede nuziale. E c'è anche chi dichiara che l'ex volto di Striscia la Notizia non abiterebbe più nella stessa casa di Perri. Sarà davvero così?

Per ora non ci resta che aspettare la conferma ufficiale della diretta interessata ma, analizzando un po' di indizi social degli ultimi giorni, sembra proprio che questa teoria sulla separazione della Canalis sia vera. Ieri, infatti, la showgirl faceva una dolcissima dedica a sua figlia Skyler, parlando di lei come di una benedizione e pubblicando una loro foto nel letto insieme. Dopo pochissimo tempo questa foto è stata cancellata da Elisabetta e se inizialmente poteva sembrare una casualità, ora inizia a venirci il dubbio, era forse chiaro il fatto che la Canalis si riferisse alla figlia come all'unica cosa bella rimasta nella vita ora che il suo matrimonio è finito?

Intanto, però, la regina del gossip Deianira Marzano avrebbe ricevuto un messaggio da parte di un amico di Elisabetta che avrebbe fatto chiarezza sulle voci di separazione. "Elisabetta non si è separata, perlomeno non ancora" sono state le parole di questa persona che ha anche specificato che l'ex velina non indossa la fede tutti i giorni. Sarà davvero così?