Elisabetta Canalis rivede l'ex dopo il divorzio: insieme agli allenamenti di hockey della figlia

Sono passati 6 mesi dalla separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, anche se i rumors su una crisi ormai insanabile circolavano già da tempo. Lo scorso marzo la showgirl ha depositato in tribunale gli atti per il divorzio dopo 10 anni d'amore con il medico americano, padre di sua figlia Skyler Eva, di 7 anni, mantenendo il massimo riserbo sul loro addio: "Confido nella sensibilità delle persone - aveva detto - non mi va di rilasciare dichiarazioni".

E così è stato. Sui motivi della rottura solo indiscrezioni che parlano di "differenze inconciliabili" tra i due, che però continuano ad avere un buon rapporto per la figlia. Rientrata negli Stati Uniti - dove continuerà a vivere proprio per permettere alla bambina di vedere il padre - dopo una lunga vacanza nella sua Sardegna (in cui ha fatto capolino anche il nuovo compagno), Elisabetta Canalis ha rivisto l'ex marito. Insieme hanno accompagnato Skyler Eva ai primi allenamenti di hockey e la showgirl ha condiviso su Instagram alcune foto: in una c'è la figlia a bordo campo con il suo papà, nell'altra invece sono tutti e tre insieme, come non si vedevano da tempo. "Emozione per il primo giorno di allenamento" scrive l'ex velina in una storia, ma certamente un'altra grande emozione sarà stata quella di essersi rivisti tutti e tre dopo mesi. Come ai vecchi tempi.