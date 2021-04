Elisabetta Canalis torna in America, sua figlia non vuole lasciare la nonna: l'abbraccio in aeroporto

Milano, Alghero e infine Roma. Elisabetta Canalis ha trascorso l'ultimo mese in Italia con il marito Brian Perri e loro figlia Skyler Eva, passando molto tempo con la mamma e il fratello in Sardegna, dopo un anno che non li vedeva. La showgirl ha aspettato di fare il vaccino in America prima di tornare dalla famiglia, ma il tempo accanto alle persone che si amano vola sempre.

Per Eli e la sua bambina è il momento di rientrare a Los Angeles e la cosa più difficile è staccarsi dalla signora Bruna, soprattutto per Skyler. L'ex velina ha pubblicato su Instagram l'emozionante abbraccio tra nonna e figlia all'aeroporto di Alghero, prima della loro partenza: nel video Skyler stringe forte sua nonna e non vuole lasciarla, facendo commuovere anche i cuori più duri. Tra loro c'è un legame molto forte nonostante la lontananza, ma stavolta - pandemia permettendo - non passerà un anno prima di potersi riabbracciare. "Forse dovevi andartene per ritrovare davvero un posto, forse dovevi viaggiare per capire quanto fosse amato il tuo punto di partenza" scrive Elisabetta Canalis nel post, condividendo i momenti più belli di questo viaggio a casa.

Il video pubblicato su Instagram da Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis torna in America con il marito e la figlia