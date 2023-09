Elisabetta Canalis scrive alla figlia: "Hai reso speciali la vita mia e quella del tuo papà"

Sono passati otto anni da quando la foto della piccola Skyler Eva tenuta stretta tra le braccia del suo papà Brian Perri annunciava la maternità di Elisabetta Canalis. "La mia vita è piena di amore grazie a voi" scrisse allora la ex velina al culmine della gioia per la nascita della figlia, oggi festeggiata proprio come e allora. "Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime", si legge oggi, infatti, a corredo del post pubblicato poco fa dove il volto bellissimo della bimba è al centro dell'obiettivo fotografico da sola e poi con le espressioni buffe di loro due insieme, tanto somiglianti nei lineamenti e nello sguardo. Papà Brian Perri, il medico americano da cui la ex velina si è separata qualche mese fa, non compare negli scatti, ma il riferimento a lui nella dedica conferma quanto i due siano rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine del matrimonio, per l'affetto che comunque li lega ancora e, soprattutto, per il benessere di Skyler.

I suoi auguri per Skyler proseguono con la citazione del brano To Zion: "C'è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti: “And I thank you/ for choosing me/To come through unto life to be/A beautiful reflection of His grace/See I know that a gift so great/ Is only one God could create/And I'm reminded every time I see your face", (ovvero: "E ti ringrazio per avermi scelto/Per arrivare alla vita dell'essere/Un bellissimo riflesso della Sua grazia/Vedi, so che è un dono così grande/È solo uno che Dio potrebbe creare/E me lo ricordo ogni volta che vedo il tuo viso"). E una valanga di messaggi di auguri stanno arrivando dai follower per la piccola Skyler, ripresa poi al settimo cielo nelle storie Instagram dopo lo shopping sfrenato in un negozio di gadget.